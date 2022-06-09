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Армения призвала российских миротворцев восстановить статус-кво в Карабахе

Глава МИД Армении призвал миротворческий контингент восстановить статус-кво в Карабахе

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал российских миротворцев восстановить статус-кво в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

«Армения продолжает верить, что миротворческий контингент России в состоянии восстановить статус-кво, установленный трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, который был нарушен вторжением ВС Азербайджана в село Парух в Арцахе 24 марта», — заявил Мирзоян.

Глава МИД Армении добавил, что Россия сыграла решающую роль в приостановке военных действий в Карабахе осенью 2020 года.

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26 марта азербайджанские войска вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. Баку призвал Москву «обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований» из региона.

В 1991 году Нагорный Карабах, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во время СССР. Началась война, в 1994 году было заключено перемирие.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вспыхнули бои, которые продолжались несколько недель. По итогам конфликта Баку вернул себе часть потерянных территорий. В регион вошли российские миротворцы.

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София Сарджвеладзе
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