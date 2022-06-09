Фонтан теплой воды в российском городе попал на видео

В Выборгском районе Санкт-Петербурга из-под асфальта забил фонтан теплой воды

В Выборгском районе Санкт-Петербурга из-под асфальта забил фонтан теплой воды. Внимание на ситуацию обратило издание «Фонтанка».

Инцидент в российском городе произошел днем в четверг, 9 июня, возле дома на Костромском проспекте. Впервые видеоролик, снятый свидетелем происходящего, был опубликован в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». На нем можно увидеть, как из-под земли поднимается поток горячей воды высотой с двухэтажный дом.

Причиной коммунальной аварии, попавшей на видео, стал прорыв трубы, которая не выдержала гидравлических испытаний. По предварительным данным, сеть принадлежит государственному унитарному предприятию «ТЭК». Уже через пять минут после того, как сообщение поступило диспетчерам организации, проблема была устранена. «В настоящее время гидравлические испытания от 3-й Выборгской котельной продолжаются, изношенный участок будет включен в план ремонта после их завершения», — сообщили в ГУП «ТЭК».

Ранее в феврале в жилом доме в Холмске на юге Сахалина прорвало трубу с кипятком. В результате происшествия троих человек госпитализировали с ожогами.