Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Фонтан теплой воды в российском городе попал на видео

В Выборгском районе Санкт-Петербурга из-под асфальта забил фонтан теплой воды

В Выборгском районе Санкт-Петербурга из-под асфальта забил фонтан теплой воды. Внимание на ситуацию обратило издание «Фонтанка».

Инцидент в российском городе произошел днем в четверг, 9 июня, возле дома на Костромском проспекте. Впервые видеоролик, снятый свидетелем происходящего, был опубликован в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». На нем можно увидеть, как из-под земли поднимается поток горячей воды высотой с двухэтажный дом.

Причиной коммунальной аварии, попавшей на видео, стал прорыв трубы, которая не выдержала гидравлических испытаний. По предварительным данным, сеть принадлежит государственному унитарному предприятию «ТЭК». Уже через пять минут после того, как сообщение поступило диспетчерам организации, проблема была устранена. «В настоящее время гидравлические испытания от 3-й Выборгской котельной продолжаются, изношенный участок будет включен в план ремонта после их завершения», — сообщили в ГУП «ТЭК».

Ранее в феврале в жилом доме в Холмске на юге Сахалина прорвало трубу с кипятком. В результате происшествия троих человек госпитализировали с ожогами.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Оценены шансы Великобритании и Марокко помочь осужденным в ДНР наемникам
Минобороны России показало уничтожение украинской «Фурии»
Российский заключенный получил срок за пропаганду запрещенного в России АУЕ
Зеленского пригласят на саммит НАТО в Мадриде
Туристка на самокате нанесла полуторамиллионный ущерб культовому памятнику Рима
iPhone неделю пролежал под водой и продолжил работать
Врач назвала противопоказания для употребления суши
Главу МИД Украины пригласили на встречу министров иностранных дел стран ЕС
Премиальный iPhone подешевел в России
Станция московского метро «Парк Победы» заработала в штатном режиме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.