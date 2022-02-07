Троих человек госпитализировали с ожогами после прорыва трубы с кипятком

В городе Холмск на юге Сахалина прорвало трубу с кипятком в подъезде одного из жилых домов, в результате происшествия госпитализировали троих человек. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию района.

«Произошел прорыв трубы. Три человека госпитализированы с ожогами», — пояснили в мэрии.

Двое пострадавших являются рабочими МУП «Тепло», они работали с трубой. Третьей стала жительница дома, проходившая в момент аварии. Все трое находятся в хирургическом отделении под вниманием врачей.

Из-за аварии жители дома остались без теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске три человека провалились в яму с кипятком. Инцидент произошел во время осмотра теплового узла в здании лицея №12. Слесарь и два сотрудника Сибирской генерирующей компании (СГК) спустились в подвал, после чего бетонный пол провалился — под ним был кипяток. Пострадавших россиян госпитализировали с ожогами 50-80 процентов тела.