В российском городе три человека провалились в яму с кипятком

Три человека провалились в яму с кипятком в лицее №12 Новосибирска

В Новосибирске три человека провалились в яму с кипятком. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел во время осмотра теплового узла в здании лицея №12. Слесарь и два сотрудника Сибирской генерирующей компании (СГК) спустились в подвал, после чего бетонный пол провалился — под ним был кипяток. Пострадавших россиян госпитализировали с ожогами 50-80 процентов тела.

Как сообщает ТАСС, состояние пострадавших тяжелое, все трое находятся в реанимации.

Следствие и прокуратура начали проверку по факту случившегося.

Ранее в Перми несколько человек насмерть обварились кипятком из-за прорыва трубы в хостеле. На цокольном этаже здания прорвало трубу, и кипяток хлынул в комнату, где находились люди.