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Сайт Роспотребнадзора подвергся атаке

В Роспотребнадзоре сообщили, что сайт ведомства подвергся DoS-атаке

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Официальный сайт Роспотребнадзора подвергся кибератаке. Об этом в четверг, 9 июня, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В Роспотребнадзоре заявили, что происходит DoS-атака. «Ведутся работы по возобновлению стабильного доступа к ресурсу», — добавили в ведомстве.

DoS-атаки отличаются от DDoS-атак большей простотой как в исполнении со стороны хакера, так и в подавлении ИБ-департаментом жертвы. Ключевое отличие заключается в том, что в DDoS участвуют тысячи или даже миллионы зараженных устройств, которые посылают сигналы на серверы и сети пострадавшей организации, вызывая ее перегрузку и полный отказ. Простой пользователь в этот момент не может получить доступ к сервису, который предоставляет компания-жертва.

Во время DoS-атаки угроза исходит лишь от одного сервера и нацелена также на отдельный элемент сети, поэтому ее легче локализовать и свести к нулю ее влияние.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев выразил уверенность в том, что Россия подверглась серьезному киберпрессингу. Он также рассказал о мерах, принятых для борьбы с такими инцидентами.

Маргарита Щигарева
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