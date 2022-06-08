В Минцифры рассказали о киберпрессинге России

Максут Шадаев заявил, что цифровая инфраструктура России подверглась киберпрессингу

Глава министерства цифрового развития (Минцифры) России Максут Шадаев заявил о серьезном киберпрессинге, которому подверглась Россия. Об этом, а также о мерах по противодействию кибератакам он рассказал, выступая в Совете Федерации в среду, 8 июня. Высказывания Шадаева опубликовал Telegram-канал Минцифры.

Руководитель министерства выразил уверенность в том, что цифровая инфраструктура России подверглась мощному киберпрессингу. По словам Шадаева, с этим столкнулись крупные банки, онлайн-платформы и другие сервисы. «Президентом приняты важнейшие решения, связанные с организационной мобилизацией, проведением стресс-тестов, привлечением специализированных компаний как для поиска точек уязвимости, так и для отражения целенаправленных атак», — объяснил глава Минцифры.

Шадаев напомнил, что министерство увеличило штрафы за утечки персональных данных, а также сформировало новый закон по введению оборотных штрафов за подобные инциденты. «Понимаем, что наша задача — не штрафовать бизнес за утечки, а стимулировать его инвестировать значимые средства в обеспечение безопасности хранения персональных данных», — заключил глава Минцифры.

Ранее стало известно, что Минцифры согласовало законопроект, который ужесточит ответственность компаний за утечку персональных данных их клиентов. Инициатива подразумевает введение оборотного штрафа до одного процента и увеличение его до трех процентов, если организация скроет инцидент.

Минцифры предложило ввести оборотные штрафы для компаний, которые допустили утечку персональных данных, в апреле. Говоря о подготовке соответствующей инициативы, Шадаев заявил, что текущие штрафы за такие инциденты «ситуацию кардинальным образом не спасают».