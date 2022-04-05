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Минцифры предложило ввести большие штрафы для компаний в случае утечки данных

Минцифры предложило ввести большие оборотные штрафы для компаний в случае утечки данных

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предлагает ввести большие оборотные штрафы для компаний, которые допустили утечку персональных данных, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Его слова передает ТАСС.

«Последние массовые утечки говорят о том, что, конечно, те штрафы, которые мы в два раза увеличили, ситуацию кардинальным образом не спасают, поэтому в этом году совместно с Роскомнадзором будем выходить с инициативой вводить большие оборотные штрафы для бизнеса, который допустил утечку персональных данных», — заявил Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Глава Минцифры привел в пример зарубежную практику, когда штрафы исчисляются десятками миллионов долларов в случае, если это чувствительные данные, которые бизнес не защитил. «Если госорган, то будем увольнять», — подчеркнул министр.

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Асель Минбаева
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