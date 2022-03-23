Роскомнадзор составил протокол на сервис «Яндекс.Еда»

Роскомнадзор составил протокол на «Яндекс.Еду» за нарушение закона о персональных данных

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении сервиса «Яндекс.Еда» за нарушение закона о персональных данных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что в отношение сервиса составлен протокол за утечку персональной информации пользователей. «Точную сумму штрафа определит суд», — пояснили в ведомстве. Сумма штрафа может составить до 100 тысяч рублей.

Кроме того, ведомство ограничило доступ к сайту с картой, на котором были выложены данные юзеров ресурса.

Ранее ресурс «Яндекс.Еда» прокомментировал сообщения об утечке данных пользователей, которые появились 22 марта в Telegram-каналах и СМИ. В них утверждалось, что личные данные пользователей «Яндекс.Еды», включая их номера телефонов, имена и адреса доставки, были опубликованы на специальном ресурсе с картой. «Речь про утечку, о которой "Яндекс.Еда" рассказала 1 марта и тогда же уведомила всех затронутых пользователей по электронной почте», — рассказали в компании.

Об утечке сервиса «Яндекс.Еда» стало известно 1 марта. Слив данных пользователей произошел в результате «недобросовестных действий» одного из сотрудников компании. После случившегося сервис заверил, что ужесточил подход к хранению личной информации юзеров, а также заявил, что в отношении виновного предприняты установленные законом меры.