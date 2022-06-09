В зоопарке Екатеринбурга новорожденный барсук впервые вышел на улицу

Новорожденный барсук впервые вышел в вольер из норы в городском зоопарке Екатеринбурга

Новорожденный барсук впервые вышел на территорию вольера в городском зоопарке Екатеринбурга. Об этом сообщает издание KP.RU.

Согласно материалу, детеныш Бильбо появился на свет у барсуков Мэри и Фродо 2,5 месяца назад и до этого момента ни разу не покидал нору. Сейчас животные переехали в новый вольер, где барсук и решил выйти на улицу, показавшись посетителям зоопарка.

«Он становится самостоятельным. Бильбо отличается бодрым нравом и активно изучает новый дом», — уточнили сотрудники учреждения и прикрепили видео взаимодействия Бильбо с матерью. На размещенных кадрах видно, как маленькая особь играет с взрослым барсуком и бегает по территории загона.

Ранее стало известно, что в Новосибирском зоопарке родились гудзонские волчата — три самки и один самец. 2 июня волчатам исполнится один месяц. Сотрудники учреждения рассказали, что животные выглядят крепкими и здоровыми, мать-волчица сама справляется с их вскармливанием.