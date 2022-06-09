Белорусская прокуратура передала в суд дело о захвате власти

Генпрокуратура Белоруссии передала в суд уголовное дело о заговоре с целью захвата власти

Генеральная прокуратура Белоруссии передала в суд уголовное дело о заговоре с целью захвата государственной власти. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

По делу проходят лидер «Партии БНФ» Григорий Костусев, оппозиционеры Юрий Зенкович и Александр Федута. Они обвиняются в заговоре, совершенном с целью захвата власти неконституционным путем. Еще двум фигурантам, Ольге Голубович и Денису Кравчуку, вменяется участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Зенковичу также инкриминировали создание и руководство экстремистским формированием, призывы к захвату власти и разжигание социальной вражды и розни.

В апреле 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение с участием спецслужб США. Федута и Зенкович были задержаны в Москве, Костусев — в Белоруссии.

В августе 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. По всей стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков были арестованы, приговорены к длительным срокам или бежали из страны. Белорусский правозащитный центр «Весна» признал политзаключенными 1239 человек.