Обувь в виде спущенных джинсов за 53 тысячи рублей высмеяли в сети

Босоножки бренда Bless в виде спущенных джинсов высмеяли в сети, назвав обувью для туалета

Пользователи сети высмеяли обувь бренда Bless в виде спущенных джинсов, назвав ее тапками для туалета. На соответствующее изделие обратили внимание в Telegram-канале «Отказала модная железа».

Речь идет о джутовых босоножках на танкетке с голенищем из денима, представляющим собой верхнюю часть брюк с передними и задними карманами, шлевками и контрастной отстрочкой. На сайте онлайн-магазина Ssense данная модель продается за 885 долларов (около 53 тысяч рублей).

Авторы публикации в упомянутом Telegram-канале сыронизировали, что идея создания указанного предмета гардероба могла возникнуть во время посещения уборной. «Как же приятно видеть дизайнера в момент творческого озарения!» — отметили они.

В свою очередь, в комментариях под постом обувь также стала объектом для шуток. «Судя по форме, дизайнера озарило в момент поиска свободных кабинок...», «И весь день вспышки, что штаны забыл обратно надеть», «Это тапочки для похода в туалет?» «Мама, я сделал!», «Вырос из детских штанишек», — прокомментировали юзеры.

В мае люксовый бренд Balenciaga представил «грязную» и рваную обувь за десятки тысяч рублей: высокие кеды модели Paris, на которые нанесены пятна, имитирующие грязь, а также царапины и потертости. Кроме того, дизайнеры намеренно разорвали шнурки и часть ткани изделий, а также нанесли маркером на подошву название марки.