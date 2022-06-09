Бузова снялась голой в ванной и порадовала фанатов

Певица Ольга Бузова снялась обнаженной в ванной и порадовала фанатов

Российская телеведущая и поп-исполнительница Ольга Бузова снялась голой и порадовала фанатов. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость поделилась фото, на котором она позирует, лежа в ванной и прикрывая обнаженные части тела руками и пеной. На опубликованном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в пучок. «Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все боятся, как бы чего-нибудь не случилось. А я, если хочу, просто беру и делаю», — подписала пост Бузова, который собрал более 50 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом певицы и принялись писать комплименты под публикацией. «Оля, ты потрясающая», «Ну, а то, что ты красотка, это и так все знают. В жизни ты еще краше», «Под таким фото текст прочитать не получилось», «Оля, ноги от ушей! Красотка!», «Оля, какая у тебя фигура красивая», — высказывались юзеры.

Раннее в июне Ольга Бузова вновь продемонстрировала лицо без макияжа. Исполнительница поделилась роликом, в котором она позирует в салоне автомобиля в топе красного цвета с собранными в высокий хвост волосами и патчами под глазами. При этом на кадрах видно, что на лице певицы отсутствует мейкап. В посте звезда поздравила подписчиков с наступившим летом и пожелала «счастливого теплого времени года».