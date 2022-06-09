Узнавшая об измене возлюбленного женщина придумала жестокий способ мести

The Sun: женщина из США узнала об измене возлюбленного и выбросила прах его матери

Пользовательница TikTok из США узнала об измене молодого человека и придумала жестокий способ мести. Об этом пишет The Sun.

Женщина принесла прах покойной матери бывшего возлюбленного к реке, поднялась на мост и развеяла останки над водой. Опустошив содержимое урны, она бросила вниз и ее. «Он изменил мне, поэтому я выбросила пепел его мамы в реку», — заявила тиктокерша.

Пользователи социальной сети раскритиковали женщину за подобный способ мести. «Сестренка, а это не чересчур?» — гласит один из самых популярных комментариев. «Она что, думает, что это победа?» — задался вопросом другой пользователь.

Ранее сообщалось, что девушка решила отомстить бывшему возлюбленному и добилась его ареста и заключения под стражу на 81 час. Она создала 30 фальшивых аккаунтов и с каждого из них написала себе десятки сообщений с угрозами якобы от имени ее бывшего партнера.