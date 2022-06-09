Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Узнавшая об измене возлюбленного женщина придумала жестокий способ мести

The Sun: женщина из США узнала об измене возлюбленного и выбросила прах его матери

Кадр: @starringsaraa

Пользовательница TikTok из США узнала об измене молодого человека и придумала жестокий способ мести. Об этом пишет The Sun.

Женщина принесла прах покойной матери бывшего возлюбленного к реке, поднялась на мост и развеяла останки над водой. Опустошив содержимое урны, она бросила вниз и ее. «Он изменил мне, поэтому я выбросила пепел его мамы в реку», — заявила тиктокерша.

Материалы по теме:
В туалет или в морг? Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
В туалет или в морг?Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
8 декабря 2017
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Пользователи социальной сети раскритиковали женщину за подобный способ мести. «Сестренка, а это не чересчур?» — гласит один из самых популярных комментариев. «Она что, думает, что это победа?» — задался вопросом другой пользователь.

Ранее сообщалось, что девушка решила отомстить бывшему возлюбленному и добилась его ареста и заключения под стражу на 81 час. Она создала 30 фальшивых аккаунтов и с каждого из них написала себе десятки сообщений с угрозами якобы от имени ее бывшего партнера.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Рузанна Акмалтдинова
Обсудить
Последние новости
Звено Су-57 объединили в единую информационную сеть для спецоперации на Украине
Россияне предпочли перекуру в рабочее время общение с коллегами
Жители Польши выступили против пособий украинцам
Выбравшая от безысходности отпуск в Абхазии россиянка дала советы по отдыху
Херсонская область приготовилась открыть железнодорожное сообщение с Крымом
Названы округа Москвы с самыми подорожавшим жильем
Узнавшая об измене возлюбленного женщина придумала жестокий способ мести
Посол назвал нелегитимными принятые без России решения Арктического совета
Кадыров порассуждал о борьбе с сатанизмом на китайском языке
Синоптик назвал вызывающую климатический стресс температуру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.