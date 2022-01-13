Девушка отомстила бывшему и добилась его ареста и заключения

В Ливерпуле, Англия, девушка решила отомстить бывшему возлюбленному и добилась его ареста и заключения под стражу на 81 час. Об этом пишет Liverpool Echo.

20-летняя Кортни Айленд-Эйнсворт создала 30 фальшивых аккаунтов в Instagram и с каждого из них написала себе десятки сообщений с угрозами якобы от имени ее бывшего партнера, 22-летнего Луиса Джолли. В тексте «Джолли» угрожал ей насилием и расправой.

Айленд-Эйнсворт десять раз подавала заявления в полицию и обвиняла молодого человека в преследовании и домогательствах. Полицейские шесть раз задерживали Джолли и суммарно продержали его под стражей 81 час. Мужчину обвинили в преследовании, выдали ему охранный ордер и выпустили под залог. В итоге он лишился работы и вынужден был соблюдать комендантский час.

В ходе расследования сотрудники полиции обратились в Meta (ранее Facebook), чтобы получить данные об аккаунтах, с которых поступали угрозы. Выяснилось, что минимум 17 из них зарегистрированы на почты Айленд-Эйнсворт. В процессе допроса девушка признала вину, и с Джолли сняли обвинения.

Адвокат британки заявил, что его подзащитная страдала от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), что должно повлиять на меру наказания.

Ранее девушка рассказала, что ее неверный молодой человек захотел вернуться к ней после измены. Тогда она попросила его набить на руке татуировку с ее именем в доказательство серьезности его намерений.