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Среда обитания

Людям предрекли уменьшение в размерах из-за изменения климата

Палеонтолог Брусатти предрек людям уменьшение в размерах из-за климатического кризиса

Фото: Shutterstock

Американский палеонтолог Стив Брусатти предрек неожиданное последствие изменения климата для людей. По его мнению, с усугублением климатического кризиса человечество может уменьшиться в размерах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на книгу ученого «Расцвет и господство млекопитающих».

Палеонтолог отметил, что млекопитающие небольшого размера лучше справляются с повышением температуры на планете. Он предположил, что реакция более древних млекопитающих на изменение климата может дать представление о том, как с ним будут справляться люди. Так, около 55 миллионов лет назад, когда температура Земли резко повысилась, то первые лошади со временем уменьшились в размере. Брусатти отметил, что ситуация с человечеством развивается похожим образом.

Ученый добавил, что в условиях недостатка ресурсов некоторые группы людей также уменьшались в размерах — в качестве примера он привел людей-хоббитов Homo floresiensis, населявших остров Флорес в Индонезии. По его мнению, это вполне может произойти с человечеством в будущем. При этом в случае, если некоторым людям не удастся приспособиться к изменившимся условиям, численность человечества может сократиться.

Другим аргументом, приведенным в книге, стало то, что, согласно экологическому правилу немецкого биолога Карла Бергмана, животные в более теплых частях света в основном меньше по размеру, чем в более холодных районах. При этом площадь поверхности тела обитателей теплых областей больше, а это значит, что их организм может лучше отводить избыточное тепло.

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Профессор Адриан Листер из музея естествознания в Лондоне выразил несогласие с позицией Брусатти. Он посчитал, что корреляция между между температурой и размером тела млекопитающих зачастую может быть связана с наличием пищи и ресурсов. Ученый не поверил в то, что человечество в данный момент находится под влиянием естественного отбора — иначе люди крупного телосложения умирали бы из-за потепления климата до того, как они успели бы оставить после себя потомство. Кроме того, человечество придумало много приспособлений для того, чтобы регулировать температуру тела и окружающей среды.

Брусатти в беседе с The Guardian заявил, что, несмотря на то, что люди — удивительный вид, существующий в природе, другие млекопитающие, возможно, будут жить лучше, если человечество исчезнет. «Я думаю, что если бы вы были носорогом, слоном, львом, утконосом, коалой, вы, вероятно, хотели бы, чтобы люди исчезли. Но, надеюсь, этого не произойдет», — подытожил он.

Ранее в июне атмосферник Кэтрин Хайхое заявила, что люди не понимают масштабов происходящего климатического кризиса. Ученая предрекла миру угрозы, «невиданные за 10 тысяч лет существования человеческой цивилизации». По ее словам, человечество не сможет адаптироваться к изменению окружающей среды, если не сократит выбросы парниковых газов от производств.

Полина Кислицына
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