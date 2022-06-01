Миру предрекли беспрецедентную угрозу

Ученая Кэтрин Хайхое: мир столкнется с невиданными угрозами из-за изменения климата

Канадская ученая-атмосферник и директор Центра изучения климата в Техасском технологическом университете Кэтрин Хайхое заявила, что люди не понимают масштабов происходящего климатического кризиса. Она предрекла миру угрозы, «невиданные за 10 тысяч лет существования человеческой цивилизации». Об этом сообщает The Guardian.

По словам эксперта, человечество не сможет адаптироваться к изменению окружающей среды, если не сократит выбросы парниковых газов от производств. Мир необходимо сделать более устойчивым к потеплению, однако мер все равно будет недостаточно для «смягчения» проблемы. «Люди не понимают масштабов происходящего. Это будет больше, чем все, что мы когда-либо видели до этого. Это будет беспрецедентно. Все живое будет затронуто», — сказала Хайхое.

Ученая подчеркнула, что на данный момент в мире функционирует инфраструктура, построенная несколько десятилетий назад для планеты, которая сильно изменилась. Новые объекты обойдутся в триллионы долларов, поэтому человечеству необходимо снизить уровень выбросов, тем самым сократив свои затраты.

Ранее стокгольмский институт окружающей среды (SEI) в Швеции в своем исследовании заявил, что мир находится в «точке кипения» из-за климатического кризиса. Ученые призвали переосмыслить образ жизни и предложили способы решения проблемы глобального потепления.