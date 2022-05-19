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Среда обитания

В Швеции заявили о «точке кипения» мира

В SEI заявили, что мир находится в точке кипения

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Стокгольмский институт окружающей среды (SEI) в Швеции в своем исследовании заявил, что мир находится в «точке кипения» из-за климатического кризиса. Об этом сообщает The Guardian.

Институт совместно с Советом по энергетике, окружающей среде и водным ресурсам проанализировал состояние планеты и кризисы, с которыми она столкнулась. «Во многих отношениях мир находится в точке кипения — экстремальные температуры в Южной Азии, рост цен на топливо и продукты питания, войны и конфликты», — заявила директор по исследованиям в SEI Оса Перссон.

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Отчет опубликовали в преддверии международного совещания «Стокгольм+50» по вопросу будущего планеты, которое пройдет в шведской столице в начале июня. Ученые призвали переосмыслить образ жизни и предложили способы решения климатического кризиса. Они предложили создать форум ООН по вопросам устойчивого образа жизни, а также провести глобальную компанию по воспитанию молодого поколения в вопросах экологии, перейти на растительный рацион питания и заботиться о благополучии животного мира.

Ранее в ООН заявили, что человечеству необходимо срочно принимать меры по борьбе с засухами, так как их количество и продолжительность увеличились на 29 процентов с 2000 года. Эксперты предрекли, что, если соответствующие решения не будут приняты, к 2030 году 700 миллионов жителей планеты будут вынуждены покинуть свои дома.

Нина Ташевская
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