За российскими стройками предложили следить из космоса

Глава «Роскосмоса» Рогозин предложил из космоса контролировать объемы работ на стройках

Контролировать объемы работ на российских стройках и выбирать места для капитального строительства захотели из космоса. Использовать для этих целей сервисы дистанционного зондирования Земли предложил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

«Информация дистанционного зондирования Земли крайне востребована не только при мониторинге лесной и пожарной обстановки, незаконных вырубок, формирования кадастра, но и для планирования и контроля капитального строительства. Из космоса можно оценить объемы любой стройки, количество задействованной на ней строительной и специальной техники и даже рабочих», — пояснил Рогозин.

Кроме того, спутниковая съемка позволит анализировать ход строительства дорог, составить логистические маршруты с учетом данных о ближайших месторождениях полезных ископаемых или пожарах и оползнях рядом с возводимыми объектами. Подобный способ также поможет заказчикам нескольких удаленных друг от друга объектов регулярно контролировать ход работ и соблюдение сроков на стройках.

«Данные дистанционного зондирования земли позволяют оперативно реагировать на ту или иную ситуацию и принимать важные решения для эффективной работы не только конкретного объекта, но и всей отрасли», — прокомментировал глава Минстроя Ирек Файзуллин. Применять для контроля в стройотрасли предлагается сервисы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и комплекс геосервисов «Цифровая Земля».

В конце апреля специалисты предрекли проблемы российским стройкам на фоне экономической нестабильности в стране. По прогнозам экспертов, сроки возведения начатых домов могут увеличиться из-за подорожания стройматериалов и неуверенности покупателей в своих доходах.