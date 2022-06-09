Путин поручил повысить туристический кешбэк

Путин поручил повысить до ₽40 тысяч туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил повысить предельный размер туристического кешбэка до 40 тысяч рублей при поездках на Дальний Восток. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО)», — говорится в документе.

В частности, такая мера позволит сделать более доступными поездки на Камчатку, Сахалин и Курилы.

Срок исполнения поручения — 30 сентября. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что новый этап программы туристического кешбэка начнется 1 октября. Старт продаж путевок будет дан во второй половине лета. Условия акции останутся прежними — в программе будут участвовать все регионы страны.