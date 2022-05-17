Названа дата запуска нового этапа программы туристического кешбэка

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила о запуске программы кешбэка с 1 октября

Новый этап программы туристического кешбэка в России будет запущен 1 октября. Дату начала акции назвала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

Как уточнила руководитель ведомства, старт продаж путевок будет дан во второй половине лета. «Мы планируем, по поручению правительства, во второй половине лета объявить окно продаж. Возможность поездки будет начиная с 1 октября», — сообщила она.

Отмечается, что условия акции останутся прежними — в программе будут участвовать все регионы России. Для получения кешбэка соотечественникам необходимо оплатить тур картой «Мир» — в течение пяти дней на нее автоматически вернется 20 процентов от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. При этом продолжительность путешествия должна быть не менее двух ночей.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что с января по апрель 2022 года отечественные путешественники вернули почти 8,5 миллиарда рублей в рамках программы туристического кешбэка за поездки по стране. Отмечается, что акцией воспользовались 2,5 миллиона россиян.