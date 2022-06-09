Россиянина обвинили в дискредитации армии из-за желания служить альтернативно

Подавшего заявление на альтернативную службу ставропольца обвинили в дискредитации армии

Житель Ставрополя написал заявление о прохождении альтернативной военной службы, однако после этого его обвинили в дискредитации российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Молодой человек получил повестку в армию и решил написать заявление об альтернативной службе. Во время комиссии он осудил действия на Украине.

Призывная комиссия не стала оспаривать заявление и одобрила его. Однако на заседании присутствовал полицейский, не входивший в состав комиссии, который написал рапорт о том, что действия призывника были нацелены на дискредитацию российской армии.

Ранее в Тамбовской области суд оштрафовал на 30 тысяч рублей глухонемого украинского беженца за картинку в Viber, на которой была изображена женщина в украинском традиционном костюме, которая бьет российского солдата. Мужчину обвинили по статье о «дискредитации Вооруженных сил России».