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Россиянина обвинили в дискредитации армии из-за желания служить альтернативно

Подавшего заявление на альтернативную службу ставропольца обвинили в дискредитации армии

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Житель Ставрополя написал заявление о прохождении альтернативной военной службы, однако после этого его обвинили в дискредитации российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Молодой человек получил повестку в армию и решил написать заявление об альтернативной службе. Во время комиссии он осудил действия на Украине.

Призывная комиссия не стала оспаривать заявление и одобрила его. Однако на заседании присутствовал полицейский, не входивший в состав комиссии, который написал рапорт о том, что действия призывника были нацелены на дискредитацию российской армии.

Ранее в Тамбовской области суд оштрафовал на 30 тысяч рублей глухонемого украинского беженца за картинку в Viber, на которой была изображена женщина в украинском традиционном костюме, которая бьет российского солдата. Мужчину обвинили по статье о «дискредитации Вооруженных сил России».

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Никита Абрамов
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