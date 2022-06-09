Российским банкам предложат банкоматы с нигде не выпускаемым процессором

РБК: российская компания BFS собирается производить банкоматы с процессорами «Эльбрус»

Крупные российские банки, в основном пользующиеся импортными банкоматами, планируют начать закупки российских устройств, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Предложить их рынку хочет российская компания BFS, которая много лет занималась поставкой иностранных машин, рассказал ее генеральный директор и совладелец Артем Жилонов. Банкоматы собираются укомплектовать процессором «Эльбрус». Российскими также будут дизайн, документация, корпусные элементы и программное обеспечение, однако иностранными будут модуль распознавания и обработки наличности, а также ряд комплектующих.

Однако у производства с процессорами «Эльбрус» сейчас есть сложности, предупреждают эксперты. Сейчас эти процессоры нигде не выпускаются: до санкций их делали на Тайване, но теперь производство там прекратилось. Его хотят перенести на российский завод, но процесс может занять время, что затормозит выпуск оборудования на базе «Эльбруса», говорит вице-президент ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков.

BFS планирует выпускать до 15 тысяч банкоматов в год, однако потенциально объем может быть увеличен, сказал глава компании Жилонов. Сейчас на российском рынке работает около 200 тысяч устройств, в среднем обновлять нужно до 15 процентов — ежегодно банки должны приобретать больше 20 тысяч новых банкоматов. Выпуск планируют в начале 2023 года.

Притом производство «Эльбруса» на российской фабрике «Микрон» в Зеленограде, по оценкам представителей рынка, может начаться не ранее чем через год. Пока разработчик ведет с фабрикой переговоры. «Микрон» дает возможность производить процессоры по технологии 90 нанометров, тайваньское же предприятие, отказавшееся от сотрудничества, позволяет производить процессоры от 90 до 5 нанометров.