Москвичам разонравилось элитное жилье

К концу мая 2022 года спрос на элитную недвижимость в Москве снизился на 10,14 процента

К концу мая 2022 года спрос на элитную недвижимость в Москве снизился на 52,52 процента относительно аналогичного периода 2021-го. О том, что москвичам фактически разонравилось подобное жилье, говорится в исследовании компании Skolkovo Realty, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Относительно апреля 2022 года спрос снизился на 10,14 процента. При этом показатель оказался на 2,34 процента выше, чем в мае 2020 года во время пандемии коронавируса. За период с января по май текущего года спрос стал меньше на 73,18 процента в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Аналитики заметили, что интерес к элитному жилью в столицы снижается на протяжении трех месяцев с февраля 2022 года.

В компании заявили, что увеличить количество сделок удастся, если снизить цены на жилье. «На мой взгляд, пока цены на недвижимость в Москве и России в целом не снизятся на 20 процентов, сделок не будет и рынок продолжит стоять на месте», — предположил генеральный директор компании Борис Борискин.

Ранее в Skolkovo Realty выяснили, что в апреле 2022 года единственным районом центра Москвы, где подешевели апартаменты, назвали Замоскворечье. С осени 2021 года стоимость снизилась на 7,7 процента — цена достигла 67,7 миллиона рублей. Наиболее значительный рост зафиксировали в районе Арбат.