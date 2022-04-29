Назван единственный район центра Москвы с подешевевшими апартаментами

Замоскворечье назвали районом центра Москвы с подешевевшими апартаментами

В апреле 2022 года единственным районом центра Москвы, где подешевели апартаменты, назвали Замоскворечье. К таким выводам пришли аналитики компании Skolkovo Realty, материалы которой есть в распоряжении «Ленты.ру».

С осени 2021 года в Замоскворечье стоимость апартаментов на первичном рынке снизилась на 7,7 процента — цена достигла 67,7 миллиона рублей.

Что касается повышения цены, то наиболее значительный рост зафиксировали в районе Арбат, где средняя цена за апартаменты повысилась почти на 63 процента до 137,1 миллиона рублей. Стоимость подобных объектов увеличилась и в Хамовниках — на 52,9 процента до 135,4 миллиона рублей.

В среднем на первичном рынке столицы апартаменты стали стоить дороже на 23 процента в сравнении с показателем ноября 2021 года — цена достигла 144,18 миллиона рублей.

Ранее в компании «Азбука жилья» назвали районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Наиболее доступные объекты в новостройках нашли в Южном Бутове, а на вторичном рынке — в Капотне.