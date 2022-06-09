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Небензя назвал приводящий к эскалации на Украине фактор

Василий Небензя назвал отправку Западом тяжелого оружия на Украину эскалацией ситуации

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал эскалацией ситуации отправку западными странами тяжелых вооружений Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью российского дипломата телеканалу BBC.

«Это явная эскалация», — подчеркнул он, отметив, что таким образом Запад ведет прокси-войну с Россией. «Украина только пешка в большой геополитической игре. Это прокси-война Запада с Россией», — заявил Небензя.

Дипломат указал, что из-за этих поставок Россия будет вынуждена «принять решение отодвинуть украинские силы настолько, чтобы они не могли достичь территории как РФ, так и Донбасса».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о нехватке оружия. По его словам, Киеву «позарез» и очень быстро нужно тяжелое вооружение. Президент Владимир Зеленский также призвал Запад оказать военную поддержку Киеву. Он потребовал от западных партнеров поставить Киеву оружие, ввести полное эмбарго на российские нефть и газ.

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Марина Совина
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