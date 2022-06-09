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Украина заявила о нехватке оружия

Министр обороны Украины Резников заявил, что Киеву «позарез» нужно тяжелое вооружение

Фото: Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о нехватке оружия, сообщает РИА Новости.

«Мы уже получили от партнеров, приобрели на рынке, изготовили и передали Вооруженным силам значительное количество оружия. Его хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе. Но не от России», — заявил Резников.

По его словам, Киеву «позарез» и очень быстро нужно тяжелое вооружение.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что недостаточное техническое оснащение мешает украинской армии продвигаться вперед. Он призвал Запад оказать военную поддержку Киеву. Поставки оружия и ужесточение антироссийских санкций, в том числе введение полного эмбарго на нефть и газ, помогли бы усадить Россию за стол переговоров, отметил Зеленский.

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Алевтина Запольская
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