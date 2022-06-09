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В Москве обнаружили бомбу возле станции метро «Парк Победы»

РЕН ТВ сообщил о бомбе возле станции метро «Парк Победы» в Москве

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве возле станции метро «Парк Победы» обнаружили взрывное устройство. Об этом в четверг, 9 июня, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Бомба обнаружена в 50 метрах от станции. Территорию оцепили, на месте работают саперы и сотрудники правоохранительных органов. По данным Telegram-канала Baza, в помощь саперам прислали специального робота, который помогает сотрудникам в разминировании. Выясняются подробности произошедшего.

Ранее 9 июня сообщалось, что в Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности до 24 июня

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Владимир Седов
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