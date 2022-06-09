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Порнозвезда дала совет не могущим забыть секс с бывшим женщинам

Порноактриса Стоя: эротические фантазии бывшем могут портить секс с новыми партнером

Фото: HelloStoya.com

Известная порноактриса Джессика Стоя дала совет женщинам, которые никак не могут забыть секс с бывшими партнерами, что мешает их интимному опыту с новыми возлюбленными. Ее колонку публикует издание Slate.

Анонимная женщина написала Стое, что у нее было около 20 сексуальных партнеров, однако десять лет назад она провела целый месяц, занимаясь сексом с мужчиной, которого называет лучшим любовником в своей жизни. «Он не был голливудским красавчиком, но спустя годы я все еще прекрасно могу себе представить его лицо и нахожу его привлекательным. Романтически мы совместимы не были», — рассказала женщина, виня в этой тяге особую химию между собой и мужчиной.

По словам женщины, раз в месяц она видит эротический сон об этом бывшем, а во время занятий любовью с другими представляет его. Стоя в ответ предупредила автора письма, что эти фантазии могут портить ей секс. «Вы уменьшаете свои шансы на успех, закрывая глаза и вспоминая этого призрака. Горячий секс — это связь, а она требует присутствия в моменте. Возможно, вы упускаете возможность построить взаимопонимание, которое могло бы быть таким же замечательным, как эта месячная интрижка», — предостерегла порнозвезда, порекомендовав строить близкую связь с текущими партнерами.

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Стоя посоветовала продолжить поиски нужного партнера. «Если вы решите отправиться на поиски, держите глаза открытыми, чтобы можно было заметить искры между вами», — напутствовала она.

Что делать?

Ранее британские врачи объяснили пользу секса для мужчин в принятии важных решений. Эксперты обосновали это тем, что после интимной близости в организме вырабатываются гормоны, отвечающие за ясную голову и четкое мышление.

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Александра Лисица
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