Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Небензя назвал условия для экспорта российских удобрений и зерна

Небензя: РФ готова экспортировать зерно и удобрения при снятии страховых и финограничений

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия готова экспортировать зерно и удобрения на мировые рынки, но для этого необходимо снять ограничения на страхование и финансирование этих поставок. Такое условие назвал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью BBC, передает ТАСС.

«Мы не отказываемся экспортировать наше зерно на мировой рынок. Но чтобы сделать это, необходимо преодолеть определенные препятствия», — отметил он.

По словам дипломата, зерно и удобрения действительно не попали под санкции. В свою очередь, рестрикции, напомнил постпред, распространяются на страхование судов и грузоперевозок, а также на финансовые операции с российскими компаниями и институтами.

«Так что прежде чем мы что-то экспортируем, эти ограничения нужно снять», — указал Небензя.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать кризис с поставками зерна в рамках четырехсторонней встречи с представителями Украины, Турции и ООН.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Оценены шансы Великобритании и Марокко помочь осужденным в ДНР наемникам
Путин поручил повысить туристический кешбэк
Музей Транспорта Москвы напомнил об опередивших время концепт-карах в СССР
Представитель Adidas ответил на вопрос о возобновлении деятельности в России
В Минобороны заявили о планах ВСУ обстрелять Змиевскую ТЭС
В США спрогнозировали рекордные цены на нефть
Небензя назвал условия для экспорта российских удобрений и зерна
Небензя понадеялся на скорое «полное освобождение» Донецкой и Луганской областей
Двух украинцев задержали в Нидерландах по подозрению в торговле людьми
Небензя назвал приводящий к эскалации на Украине фактор
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.