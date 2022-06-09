Небензя назвал условия для экспорта российских удобрений и зерна

Небензя: РФ готова экспортировать зерно и удобрения при снятии страховых и финограничений

Россия готова экспортировать зерно и удобрения на мировые рынки, но для этого необходимо снять ограничения на страхование и финансирование этих поставок. Такое условие назвал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью BBC, передает ТАСС.

«Мы не отказываемся экспортировать наше зерно на мировой рынок. Но чтобы сделать это, необходимо преодолеть определенные препятствия», — отметил он.

По словам дипломата, зерно и удобрения действительно не попали под санкции. В свою очередь, рестрикции, напомнил постпред, распространяются на страхование судов и грузоперевозок, а также на финансовые операции с российскими компаниями и институтами.

«Так что прежде чем мы что-то экспортируем, эти ограничения нужно снять», — указал Небензя.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать кризис с поставками зерна в рамках четырехсторонней встречи с представителями Украины, Турции и ООН.