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Лавров заявил о готовности провести встречу с ООН, Турцией и Украиной

Лавров заявил, что готов обсудить кризис с поставками зерна с ООН, Турцией и Украиной

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать кризис с поставками украинского зерна в рамках четырехсторонней встречи с представителями Киева, Анкары и ООН. Об этом пишет ТАСС.

«Мы ценим заинтересованность ООН в том, чтобы каким-то образом подключаться, обозначить свое присутствие. Но, откровенно говоря, кроме какого-то символизма, это ничего не добавит», — предположил министр.

Тем не менее, Лавров отметил, что Москва ценит усилия Анкары по разблокировке портов для вывоза украинского зерна. Комментируя аналогичные усилия США, дипломат отметил, что Вашингтон хочет лишь использовать ситуацию в своих интересах. Администрация президента США Джо Байдена при этом рассматривает возможность снять часть санкций с Белоруссии, чтобы власти страны открыли железнодорожный коридор для вывоза зерна с Украины.

Виктория Кондратьева
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