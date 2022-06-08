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Лавров оценил усилия Турции по разблокировке вывоза зерна с Украины

Лавров заявил, что ценит усилия Турции по разблокировке вывоза украинского зерна

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Москва ценит усилия Турции по разблокировке вывоза зерна с Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает РИА Новости.

По мнению дипломата, доля украинского зерна в мировом масштабе не является значимой. «Мы очень ценим, тем не менее, усилия наших турецких друзей, которые ищут пути разблокирования ситуации, того, как вывести зерно из украинских портов и дать выйти из этих портов иностранным судам, которых там несколько десятков и которые там в общем-то используются в качестве заложников, по большому счету», — отметил он.

Ранее Лавров заявил, что Москва готова обсуждать кризис с поставками украинского зерна в рамках четырехсторонней встречи с представителями Киева, Анкары и ООН. Однако министр указал, что участие ООН «кроме символизма ничего не добавит».

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Анжелика Бережная
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