ФАДН уличил Запад в политике распространения фейков для дестабилизации ситуации в России

Запад посредством информационной кампании ведет целенаправленную политику по дестабилизации ситуации внутри России. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ.

Используя государственную информационную систему мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, ведомство уличило заинтересованные стороны в попытках преувеличить потери Вооруженных Сил среди представителей народов России. Кроме того, отмечаются попытки распространения идеологии сепаратизма и русофобии. Также ФАДН увидело «оголтелую критику» в отношении священнослужителей Русской православной церкви.

В мае журналист Рикардо Санчес Серра указал, что западные СМИ с финансовой помощью США и НАТО распространяют ложную информацию о российской спецоперации. Он обратил внимание, что значительная часть фейков создается британской компанией PR Network. При этом, по его словам, жителям западного полушария настолько промыли мозги, что люди не могут отличить ложные сообщения от истины.

В доказательство Серра привел ряд примеров. В частности, он указал, что здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа, а приписываемые России разрушения в Донбассе на самом деле являются последствиями попадания украинской ракеты «Точка-У».