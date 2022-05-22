FPP: США и НАТО финансируют фейки о спецоперации России, создаваемые британской PR Network

Западные СМИ с финансовой помощью США и НАТО распространяют ложную информацию о российской спецоперации, указал журналист Рикардо Санчес Серра. Его выступление на конференции, посвященной Украине, размещено на сайте Федерации журналистов Перу (Federación de Periodistas del Perú, FPP).

Он обратил внимание, что значительная часть фейков создается британской компанией PR Network. При этом, по его словам, жителям западного полушария настолько промыли мозги, что люди не могут отличить ложные сообщения от истины.

В доказательство Серра привел ряд примеров. В частности, он указал, что здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа, а приписываемые России разрушения в Донбассе на самом деле являются последствиями попадания украинской ракеты «Точка-У».

17 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине работает армия советников и пиар-компаний, которая создает фейки. Он вспомнил Бучу и произошедшие в этом городе события. «Самое страшное, что мы увидели в плане этой чудовищной информационной войны, — это потоки лжи, фейки, это инсценировки порой настолько чудовищные, что человеческое сознание не может себе представить», — сказал представитель Кремля.

5 мая пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский указал, что западные СМИ используют язык фейков при освещении спецоперации России на Украине. Помимо лжи Киева о ходе боевых действий искажается либо замалчивается информации об организуемых Россией гуманитарных коридорах, подчеркнул он. «Большинство фейков разоблачаются в течение нескольких часов, но остаются в медиапространстве и успевают ввести в заблуждение большое количество потребителей информации», — добавил дипломат.