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Песков заявил о создающей фейки на Украине армии пиар-компаний

Представитель Кремля Песков заявил об «армии пиар-компаний», создающей фейки на Украине

Фото: Sergey Guneev / Reuters

На Украине работает армия советников и пиар-компаний, которая создает фейки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Самое страшное, что мы увидели в плане этой чудовищной информационной войны, — это потоки лжи, фейки, это инсценировки порой настолько чудовищные, что человеческое сознание не может себе представить», — сказал представитель Кремля на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

По его словам, Киев вряд ли смог бы самостоятельно организовать «кровожадную» инсценировку в Буче.

Ранее Песков сообщил, что информацию о информацию об организаторах постановки в Буче своевременно обнародуют. Он назвал события в украинском городе «абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой».

В начале апреля Украина, что Россия совершила нескольких военных преступлений против гражданского населения страны. В том числе Киев обвинил российские войска в гибели мирного населения в городе Буче. В Минобороны России эти заявления опровергли, назвав провокацией украинских властей.

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Константин Лысяков
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