Кремль пообещал обнародовать информацию о причастных к событиям в Буче

Песков заявил о своевременном обнародовании информации об организаторах провокации в Буче

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули тему провокационной постановки в украинском городе Буча, информацию о ее организаторах своевременно обнародуют. Такое обещание дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в пятницу, 6 мая.

Пресс-секретарь президента России отметил, что события в Буче являются «абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой».

Песков отказался уточнять, какая именно страна стоит за организацией постановки в украинском городе. Он заверил, что информация обо всем появится своевременно.

5 мая белорусский президент Александр Лукашенко раскрыл подробности провокации в украинской Буче — глава государства обвинил в ней прибывших из Львова британских граждан.

По его словам, британцы осуществляли съемку в Буче и «вбрасывали информацию в информационное пространство».

26 апреля президент России высказывался об организаторах провокации в Буче. Путин подчеркивал, что России известно, кто готовил провокацию в украинском городе.

В начале апреля Киев заявил, что российские войска во время боев на территории Киевской области совершили несколько военных преступлений против гражданского населения. По их словам, в городе Буче были найдены множество тел мирных жителей, в смерти которых обвинили Россию.

В Минобороны РФ опровергли обвинения и назвали массовые убийства провокацией со стороны украинских властей.