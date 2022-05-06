Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль пообещал обнародовать информацию о причастных к событиям в Буче

Песков заявил о своевременном обнародовании информации об организаторах провокации в Буче

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули тему провокационной постановки в украинском городе Буча, информацию о ее организаторах своевременно обнародуют. Такое обещание дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в пятницу, 6 мая.

Пресс-секретарь президента России отметил, что события в Буче являются «абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой».

Песков отказался уточнять, какая именно страна стоит за организацией постановки в украинском городе. Он заверил, что информация обо всем появится своевременно.

Материалы по теме:
Россия заявила об освобождении Мариуполя. Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
Россия заявила об освобождении Мариуполя.Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
21 апреля 2022
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
19 апреля 2022

5 мая белорусский президент Александр Лукашенко раскрыл подробности провокации в украинской Буче — глава государства обвинил в ней прибывших из Львова британских граждан.

По его словам, британцы осуществляли съемку в Буче и «вбрасывали информацию в информационное пространство».

26 апреля президент России высказывался об организаторах провокации в Буче. Путин подчеркивал, что России известно, кто готовил провокацию в украинском городе.

В начале апреля Киев заявил, что российские войска во время боев на территории Киевской области совершили несколько военных преступлений против гражданского населения. По их словам, в городе Буче были найдены множество тел мирных жителей, в смерти которых обвинили Россию.

В Минобороны РФ опровергли обвинения и назвали массовые убийства провокацией со стороны украинских властей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Генсек ООН сообщил об эвакуации 500 человек с «Азовстали»
Spiegel удалило материал об эвакуированных с «Азовстали» из-за «несоответствий»
ФСБ раскрыла архивы о преступлениях нацистов в оккупированном Севастополе
Приложения НТВ удалили из App Store
Шольц проведет встречу с Макроном в Берлине 9 мая
В Москве пропали туристы из Ирана
В Киеве запретили празднование Дня Победы
Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в жестоком избиении и изнасиловании
В России запретили «Зеленого слоника»
Российский косметолог раскрыла простой способ омолодить кожу на пять лет
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.