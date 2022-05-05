Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко раскрыл подробности провокации в Буче

Президент Белоруссии Лукашенко обвинил британцев в провокации в Буче

Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности провокации в украинской Буче — глава государства обвинил в ней прибывших из Львова британцев. Об этом он рассказал в интервью Associated Press, передает РИА Новости.

Во время интервью журналист заявил о «зверствах России на Украине», приведя в пример события в Буче и Мариуполе. Он попросил Лукашенко передать своему российскому коллеге Владимиру Путину, что «это пора прекратить».

«Я обещаю передать ваши слова президенту России. Мы в ближайшее время встретимся с ним. Обещаю. Но я хочу к вам, к Западу прежде всего, обратить такие же слова: прекратите врать», — ответил Лукашенко.

Материалы по теме:
«Людей пытались хоронить за гаражами» Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе и пережитой трагедии
«Людей пытались хоронить за гаражами»Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе и пережитой трагедии
26 апреля 2022
«Крышка котла скоро захлопнется» Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
«Крышка котла скоро захлопнется»Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
2 мая 2022

Произошедшее в Буче белорусский лидер назвал «показухой», в которой в основном принимали участие «англичане, которые на автомобилях (по-моему, четыре автомобиля мы видели, передали россиянам номера) прибыли из Львова». По его словам, они осуществляли съемку в Буче и «вбрасывали информацию в информационное пространство».

Лукашенко также отметил, что ему не впервой сталкиваться с такого рода провокациями, особенно после событий 2020 года. «Знаю, как это делается. Поэтому не надо говорить о Буче», — заключил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Путин извинился за слова Лаврова о «еврейской крови» у Гитлера
Лукашенко предупредил Украину о «еще более серьезном» российском оружии
Орбан обвинил Еврокомиссию в угрозе единству Евросоюза из-за российской нефти
Болгария попросит об отсрочке на введение нефтяного эмбарго
Володин ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
В Подмосковье ребенок пострадал от выстрела из пневматического оружия
Представитель Абрамовича выступил с заявлением о продаже «Челси»
Учительница стала звездой OnlyFans и разбогатела на продаже откровенных видео
Венгрия отказалась поддержать новый пакет санкций против России
Российские пивоварни остановили работу из-за хакеров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.