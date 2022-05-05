Лукашенко раскрыл подробности провокации в Буче

Президент Белоруссии Лукашенко обвинил британцев в провокации в Буче

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности провокации в украинской Буче — глава государства обвинил в ней прибывших из Львова британцев. Об этом он рассказал в интервью Associated Press, передает РИА Новости.

Во время интервью журналист заявил о «зверствах России на Украине», приведя в пример события в Буче и Мариуполе. Он попросил Лукашенко передать своему российскому коллеге Владимиру Путину, что «это пора прекратить».

«Я обещаю передать ваши слова президенту России. Мы в ближайшее время встретимся с ним. Обещаю. Но я хочу к вам, к Западу прежде всего, обратить такие же слова: прекратите врать», — ответил Лукашенко.

Произошедшее в Буче белорусский лидер назвал «показухой», в которой в основном принимали участие «англичане, которые на автомобилях (по-моему, четыре автомобиля мы видели, передали россиянам номера) прибыли из Львова». По его словам, они осуществляли съемку в Буче и «вбрасывали информацию в информационное пространство».

Лукашенко также отметил, что ему не впервой сталкиваться с такого рода провокациями, особенно после событий 2020 года. «Знаю, как это делается. Поэтому не надо говорить о Буче», — заключил он.