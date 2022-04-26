Путин высказался об организаторах провокации в Буче

Путин заявил, что России известно, кто готовил провокацию в Буче

Россия знает кто и какими средствами готовил провокацию в Буче. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, после достижения договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров, мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча», — объяснил глава государства.

В начале апреля Киев заявил, что российские войска во время боев на территории Киевской области совершили несколько военных преступлений против гражданского населения. По их словам, были найдены множество тел мирных жителей в городе Буча, в смерти которых обвинили Россию.

В Минобороны РФ опровергли обвинения и назвали массовые убийства провокацией со стороны украинских властей. Позднее Путин сравнил ситуацию с фейками о химическом оружии, которое якобы применил президент Сирии Башар Асад против собственных граждан.