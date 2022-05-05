Дипломат в ООН указал на фейки Запада о спецоперации на Украине

Дипломат Стржижовский указал на фейки западных СМИ при освещении спецоперации на Украине

Пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский заявил, что западные СМИ используют язык фейков при освещении спецоперации России на Украине. Соответствующее мнение он высказал на заседании комитета организации по информации.

«Все заявления российских государственных органов, включая Минобороны России, публикуются вовремя и содержат только проверенную информацию, и передают объективную обстановку», — подчеркнул российский дипломат.

По словам Стржижовского, язык дезинформации, напротив, выбрали западные медиа. Помимо лжи властей Украины о ходе боевых действий искажается либо замалчивается информации об организуемых Россией гуманитарных коридорах, подчеркнул представитель постпредства.

«Большинство фейков разоблачаются в течение нескольких часов, но остаются в медиапространстве и успевают ввести в заблуждение большое количество потребителей информации», — добавил он.

Ранее украинское СМИ признало фейком пост советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о якобы замученной девушке из поселка Гостомель. Арестович опубликовал в соцсетях фото тела женщины с вырезанной на груди немецкой свастикой. Он утверждал, что ее жестоко пытали в поселке Гостомель, который недавно покинули российские войска. В УНИАН назвали эту информацию фейком.