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На Украине признали фейком пост Арестовича о замученной девушке

Агентство УНИАН назвало фейком пост Арестовича о замученной девушке из Гостомеля
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Evgen Kotenko / Ukrinform / Future Publishing via Getty Images

Украинское информационное агентство УНИАН признало фейком пост советника главы офиса президента Алексея Арестовича о якобы замученной девушке из Гостомеля. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Арестович опубликовал в соцсетях фото тела женщины с вырезанной на груди немецкой свастикой. Он утверждает, что ее жестоко пытали в поселке Гостомель Киевской области. Как отмечают в УНИАН, эта информация является фейком.

Алевтина Запольская
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