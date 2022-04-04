На Украине признали фейком пост Арестовича о замученной девушке

Агентство УНИАН назвало фейком пост Арестовича о замученной девушке из Гостомеля

Украинское информационное агентство УНИАН признало фейком пост советника главы офиса президента Алексея Арестовича о якобы замученной девушке из Гостомеля. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Арестович опубликовал в соцсетях фото тела женщины с вырезанной на груди немецкой свастикой. Он утверждает, что ее жестоко пытали в поселке Гостомель Киевской области. Как отмечают в УНИАН, эта информация является фейком.