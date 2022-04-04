В Кремле ответили на информацию о гибели мирных граждан в Буче

Пресс-секретарь Путина Песков назвал публикуемые на Украине видео из Бучи недостоверными

В информации о якобы массовой гибели по вине России мирных граждан в украинском городе Буча выявлены признаки видеоподлога и фейков с недостоверной фактологией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию. Его ответ публикует ТАСС.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что все распространенные Украиной видеокадры будут тщательно проверены в Минобороны. «Из того, что мы видели, видеоматериалам во многом нельзя доверять, потому что там налицо выявлены нашими специалистами из Минобороны признаки видеоподлогов и различных фейков тех или иных. Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений», — сказал Песков, комментируя ситуацию в Буче.

Представитель Кремля счел ситуацию с гибелью мирных граждан в Буче серьезной, однако призвал журналистов и представителей Запада воздержаться от поспешных выводов.

Кроме того, Песков не стал давать прогнозы относительно того, как случившееся может повлиять на переговоры России и Украины.

Накануне депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал низкой провокацией ситуацию в Буче. Обвинять защищающую украинцев от неонацизма российскую армию в подобных действиях против мирного населения — ужасная подлость, подчеркнул он.

Украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили данные о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Минобороны России назвало информацию о причастности российских военных к убийствам провокацией.

