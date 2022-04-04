Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме назвали украинской провокацией ситуацию в Буче и объяснили ее цель

Депутат Госдумы Белик назвал низкой провокацией ситуацию в Буче

Фото: Matthew Hatcher / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ситуация в Буче является низкой провокацией и попыткой сместить фокус с издевательств над российскими военнопленными на Украине. Ее цели объяснил член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

Однако западные страны во главе с США, которые поддерживают «разгул неонацизма на Украине», ничего не заметили, уточнил Белик. «Запад продолжит называть белое черным, а черное — белым», — отметил депутат.

По его словам, Россия не может оставаться в стороне в ситуации в Буче. Обвинять защищающую украинцев от неонацизма российскую армию в подобных действиях против мирного населения — ужасная подлость, подчеркнул Белик. Он указал на то, что российские военнослужащие рискуют своими жизнями, чтобы «громить нацбатальоны и очищать землю от неонацистов».

Украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили данные о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Минобороны России назвало информацию о причастности российских военных к убийствам провокацией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на обвинения в убийствах в Буче
Российская школьница сбросила щенка с двадцатого этажа
Россиянам назвали стоимость туров в страны Латинской Америки
Предсказан рекордный приток денег из-за рубежа в Россию
Увеличилось число пострадавших при падении автобуса с эстакады в Подмосковье
В Казахстане задержали руководителей связанных с племянником Назарбаева компаний
Водитель купил автомобиль за 27 миллионов рублей и тут же разбил его
Польский гигант начал отказываться от российской нефти
Лавров прокомментировал ситуацию в Буче
Россиянам раскрыли способ распознать самую опасную стадию облысения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.