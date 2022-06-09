Психолог перечислила правила настоящей дружбы

Психолог Игонина посоветовала развивать эмоциональный интеллект для сохранения дружбы

Психолог и специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина перечислила правила настоящей крепкой дружбы. В интервью для «Вечерней Москвы» она объяснила, как сохранить дружеские отношения на долгие годы.

Эксперт отмечает, что друзей можно встретить где угодно и легко завести с ними дружеские отношения, но вот сохранить их на долгие годы удается далеко не всем. «Друзей можно встретить всегда и везде: в детском саду, школах и вузах, в армии и на работе, в больницах и путешествиях, среди соседей по даче и мастеров по маникюру. Однако парадокс: такое обилие кандидатов вовсе не гарантирует начала, а главное — продолжения с ними дружбы», — объяснила она. «Популярна фраза о том, что дружба — понятие круглосуточное. И это действительно так: человек знает, что в любое время вправе обратиться к другу либо позвонить среди ночи, чтобы поделиться своими бедами и заручиться его помощью или же, наоборот, поделиться радостью», — рассказывает Игонина и отмечает, что бывают ситуации, когда дружба превращается в отношения ради выгоды.

Чтобы построить и сохранить здоровое общение с друзьями, необходимо развивать в себе особые личностные качества, советует специалист. «Высокий эмоциональный интеллект, отсутствие "зацикленности" на себе и собственных проблемах, правдивость и искренность, умение признавать свои ошибки и мириться, искать компромиссы и ценить право на индивидуальность других — вот основные из них», — отметила психолог.

Она также добавила, что особо важно поддерживать постоянное общение с друзьями, даже если времени не хватает. «Не стоит расстраиваться, если назначенные и долгожданные встречи откладываются — просто напишите веселую смс или отправьте голосовое сообщение, которые дадут понять подруге, что вы все равно рядом», — предложила Игонина.

Чтобы между товарищами не возникали невысказанные обиды, она рекомендует бережно относиться к чувствам друга и сразу прояснять смущающие моменты. Если отношения закончились, по словам эксперта, стоит научиться отпускать бывших друзей. «Завершение отношений может быть совсем не связано с их обострением, ссорой, конфликтом или каким-нибудь инцидентом. Они могут постепенно сходить на нет либо прекратиться в одночасье обоюдно или односторонне. Поэтому лучше поблагодарить за то хорошее, что принесли в свое время эти отношения, и отпустить их, став открытым для новых», — заключила специалист.

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