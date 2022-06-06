Психолог назвал способ оживить скучные отношения

Психолог Коллисон: вернуть страсть в отношения помогут необычные свидания

Психолог и кандидат наук Брайан Коллисон рассказал, как оживить скучные отношения и вернуть угасшую страсть. В статье для Psychology Today он назвал необычный способ, который поможет разнообразить жизнь в паре.

Психолог отмечает, что, когда влюбленные только начинают встречаться, они испытывают страсть и сильные эмоции, которые со временем угасают. «Волнение, искры и химия, которые испытывают многие пары, часто со временем исчезают, особенно если ничего ради них не делать», — заявил Коллисон. Однако эксперт уверен, что вернуть былую страсть в отношения возможно, нужно лишь добавить больше спонтанности и непредсказуемости в привычные свидания.

Психолог приводит в пример исследование Шерил Харасимчук и Эмили Импетт. Ученые опросили пары, которые состояли в отношениях в среднем около двух лет. Испытуемым предлагалось каждый день заполнять анкету с вопросами о том, насколько скучно им в паре. Результаты показали, что, чем меньше пары устраивали захватывающие свидания или занимались вместе интересными делами, тем больше отношения воспринимались ими как рутина. «Исследователи предположили, что из-за скуки пары планируют меньше свиданий, что в свою очередь, приводит к тому, что уже через три месяца они испытывают меньше страсти», — объяснил Коллисон.

Чтобы привнести в «застывшие» отношения эмоции, психолог советует изменить привычный сценарий совместных встреч и добавить в них что-то новое. «Итак, чтобы оживить ваше следующее свидание, посмотрите на план с точки зрения вашего партнера и попробуйте что-то новое, что, по вашему мнению, может ему понравиться», — заключил он.

До этого психолог перечислила распространенные тактики манипуляторов в отношениях. По ее словам, манипуляции начинаются с нарушения личных границ.

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