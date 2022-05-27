Психолог перечислила распространенные тактики манипуляторов в отношениях

Психолог Кэннон: манипуляции часто начинаются с нарушения личных границ

Психолог Джейми Кэннон рассказала о распространенных тактиках, которые применяют манипуляторы в отношениях и в повседневном общении. В интервью для Psychology Today она объяснила, как вовремя распознать манипуляцию и что делать, чтобы избежать психологической травмы от подобного общения.

Психолог отмечает, что психологические манипуляции обычно начинаются с незначительных и малозаметных нарушений личных границ, поэтому умение быстро распознать эти приемы — первый шаг к защите от них. «Чтобы максимально защитить себя от боли, важно уметь определять наиболее распространенные тактики манипуляторов и нарциссов», — объяснила Кэннон и перечислила четыре самые популярные из них.

Первая тактика — злоупотребление доверием в кругу близких людей. Манипуляторы выстраивают доверительные отношения, узнают о слабостях и тревогах человека, а затем используют полученную информацию для достижения своих целей. «Этот тип манипуляций формируется медленно, и манипуляторы часто подготавливают почву в близких отношениях, чтобы затем приступить к действиям», — предупредила психолог.

Еще одна популярная тактика — манипуляция на чувстве вины. По словам Кэннон, манипуляторы редко берут ответственность за поступки, а вместо этого пытаются выставить виноватым другого. «Их золотое правило: если вы не дадите мне то, что я хочу, я имею право обращаться с вами так, как захочу», — объяснила психолог. Подобная манипуляция часто наблюдается в абъюзивных отношениях, где, по словам эксперта, жертва вынуждена быть причиной всего плохого, что происходит в паре. «Если на их жертву каким-то образом возлагается ответственность, по выдуманной или реальной причине, манипулятор дает себе самому разрешение проявлять власть и контролировать жертву», — объяснила механизм манипуляции психолог.

Кэннон также отметила, что манипуляторы презирают личные границы и всеми силами стремятся обрести власть и контроль над ситуацией. «С этой целью они тренируются в нарушении чужих границ — обычно начиная с небольших нарушений, а затем вторгаясь все дальше, по мере того, как становятся более опытными», — заявила специалист и отметила, что это медленный и почти незаметный для жертвы процесс.

Еще одна популярная тактика носит название «газлайтинг» — это форма психологического насилия, в которой жертву заставляют сомневаться в реальности происходящего. «Важный признак газлайтинга: жертвы начинают согласовывать свое восприятие мира с восприятием мира обидчика, чтобы избежать конфликта или разрыва отношений», — заключила психолог.

Тем, кто столкнулся с манипулятором в своей жизни, психолог советует внимательно наблюдать за его поведением и вовремя распознавать тревожные сигналы, чтобы манипуляция не вызвала психологическую травму.

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