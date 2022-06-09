Главу МИД Украины пригласили на встречу министров иностранных дел стран ЕС

Глава МИД Чехии пригласил Кулебу на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза

Глава МИД Чехии Ян Липавский пригласил своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу принять участие в неформальной встрече министров иностранных дел государств-членов Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня я разговаривал по телефону со своим украинским коллегой и другом Дмитрием Кулебой. Я подтвердил ему, что Чехия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее европейские устремления», — написал Липавский на своей странице в Twitter.

Кроме того он пригласил Кулебу на августовское заседание глав МИД ЕС в формате Gymnich и Форум для Украины, которые состоятся в Чехии.

В конце мая бывший посол США в России Майкл Макфол в ходе политических дебатов The Munk Debate признал обман Украины американскими дипломатами. Во время беседы ведущий попросил экс-посла прокомментировать тот факт, что в 2021 году представители США пытались убедить Украину в том, что она сможет присоединиться к НАТО.