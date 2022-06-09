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Главу МИД Украины пригласили на встречу министров иностранных дел стран ЕС

Глава МИД Чехии пригласил Кулебу на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Глава МИД Чехии Ян Липавский пригласил своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу принять участие в неформальной встрече министров иностранных дел государств-членов Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня я разговаривал по телефону со своим украинским коллегой и другом Дмитрием Кулебой. Я подтвердил ему, что Чехия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее европейские устремления», — написал Липавский на своей странице в Twitter.

Кроме того он пригласил Кулебу на августовское заседание глав МИД ЕС в формате Gymnich и Форум для Украины, которые состоятся в Чехии.

В конце мая бывший посол США в России Майкл Макфол в ходе политических дебатов The Munk Debate признал обман Украины американскими дипломатами. Во время беседы ведущий попросил экс-посла прокомментировать тот факт, что в 2021 году представители США пытались убедить Украину в том, что она сможет присоединиться к НАТО.

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Николай Чигасов
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