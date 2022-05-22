Бывший посол США признал обман Украины американскими дипломатами

Экс-посол США в России Макфол признал, что американские дипломаты обманывали Украину

Бывший посол США в России Майкл Макфол в ходе политических дебатов The Munk Debate признал обман Украины американскими дипломатами. Запись беседы опубликована на YouTube.

Во время беседы ведущий попросил экс-посла прокомментировать тот факт, что в 2021 году представители США пытались убедить Украину в том, что она сможет присоединиться к НАТО. «Так неужели дипломаты лгут?» — задался он вопросом.

Да! Дипломаты лгут, представляете себе? Это реальный мир! Майкл Макфол Бывший посол США в России

Слова бывшего американского посла прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост», — написала она, процитировав аудиосказку «По следам бременских музыкантов». По ее мнению, эти слова отражают ситуацию «кратко и точно».

Украина стремится к НАТО

Незадолго до этого возможность вступления Киева в альянс оценил украинский посол в Германии Андрей Мельник. По его словам, НАТО является «единственным якорем безопасности в Европе и во всем мире». Дипломат предположил, что Украина может стать членом альянса сразу после окончания специальной военной операции.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил НАТО в недостаточной помощи Киеву. Он заявил, что альянс как организация не сделал ничего, чтобы помочь украинской стороне в сложившейся ситуации.

Мы благодарны союзникам, которые представляют часть альянса, мы никогда не забудем, как они нам помогли. Но НАТО как альянс не сделал ничего

Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Украины

В то же время заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ пообещал пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит альянса в Мадриде, который пройдет в июне. На нем страны должны утвердить новое качество военного присутствия на восточном фланге.

В мае вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заверила, что власти страны не отказались от своего намерения вступить в НАТО. При этом она раскритиковала позицию альянса в отношении Киева. «Конечно, мы ожидали большего», — подчеркнула она.

Давние обещания

Вступление Украины в НАТО обсуждается с 2008 года. На саммите в Бухаресте страны альянса заявили, что приветствуют евроатлантические стремления Киева. 19 февраля 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вносит изменения в Конституцию Украины и закрепляет в ней курс на вступление в ЕС и НАТО.

При этом нынешний украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что ряд стран-членов не хотят видеть Украину в составе НАТО. До этого он также говорил о том, что вступить в альянс Украина не сможет. «Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать», — сказал Зеленский.

В конце апреля шеф Пентагона Ллойд Остин допустил, что в будущем Украина может попытаться войти в состав НАТО. При этом он призвал оставить дальнейшие рассуждения о включении Украины в альянс и назвал их «не очень продуктивными спекуляциями».