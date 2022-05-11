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НАТО пригласит Зеленского на саммит в Мадриде

Замгенсека НАТО Джоанэ рассказал о планах пригласить Зеленского на саммит в Мадриде
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на июньский саммит НАТО в Мадриде, заявил заместитель генерального секретаря североатлантического альянса Мирча Джоанэ, пишет РИА Новости.

По его словам, на саммите лидеры стран-участниц альянса должны одобрить новую стратегическую концепцию, а также утвердить новое качество военного присутствия на восточном фланге.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия разрушила планы Запада по расширению НАТО на восток. По его мнению, заявление стран «Большой семерки» о намерении «не допустить победы» России на Украине, которое ранее распространили лидеры G7, можно расценивать как признание успехов спецоперации.

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Варвара Кошечкина
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