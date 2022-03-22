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Зеленский заявил о нежелании стран НАТО видеть Украину в альянсе

Президент Зеленский рассказал о нежелании трети стран-членов НАТО видеть Украину в альянсе

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о нежелании трети стран-членов НАТО видеть Украину в составе альянса. Об этом он заявил в ходе интервью, передает ТАСС.

«Существует НАТО, в конституции [Украины] закреплено стремление вступить в НАТО, но некоторые страны [альянса] видят иначе [украинские перспективы]», — сказал он, добавив, что в рамках НАТО треть стран открыто заявили, что не хотят видеть Украину в блоке. При этом двери НАТО, по словам президента, останутся открытыми для Украины.

Ранее Зеленский заявил, что признал невозможность вступления Украины в НАТО. Однако он подчеркивал, что страна все еще нуждается в долгосрочных и юридически закрепленных гарантиях безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Марина Совина
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