Украина обвинила НАТО в недостаточной помощи

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что НАТО ничего не сделала для помощи Киеву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил НАТО в недостаточной помощи Киеву. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, Североатлантический альянс как организация ничего не сделал для помощи Украине в сложившейся ситуации.

«Мы благодарны союзникам, которые представляют часть альянса, мы никогда не забудем, как они нам помогли. Но НАТО как альянс не сделала ничего», — заявил он.

Министр при этом отметил важную роль Европейского союза (ЕС) в оказании помощи украинской стороне. Он отметил, что ЕС ввел «мощные» экономические санкции, предоставил экономическую и военную поддержку, а также профинансировал оказание военной помощи стране. «А НАТО только смогла выражать различные уровни обеспокоенности в заявлениях», — сказал Кулеба.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на июньский саммит альянса в Мадриде. По его словам, на саммите лидеры стран-участниц альянса должны одобрить новую стратегическую концепцию, а также утвердить новое качество военного присутствия на восточном фланге.

