Украина не отказалась от намерения вступить в НАТО

Вице-премьер Украины заявила, что Киев не отказался от намерения присоединиться к НАТО

Власти Украины не отказались от своего намерения вступить в НАТО. Об этом заявила вице-премьер-министр страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции страны Ольга Стефанишина, передает ТАСС.

Политик рассказала, что Киев не отложил и не отказался от намерения присоединиться к Североатлантическому альянсу. При этом она раскритиковала позицию НАТО в отношении Украины. «Сообщения НАТО по Украине были немного разочаровывающими, и, конечно, мы ожидали большего», — подчеркнула она.

Стефанишина добавила, что президент Украины Владимир Зеленский имеет «полное право на критику».

26 апреля шеф Пентагона Ллойд Остин допустил, что в будущем Украина может попытаться войти в состав НАТО. При этом он призвал оставить дальнейшие рассуждения о включении Украины в альянс и назвал их «не очень продуктивными спекуляциями».